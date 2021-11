PROJETO DE LEI 778/21 – RJ / EMPRESA AMIGA DO ANIMAL

Vereador Carlo Caiado (DEM) apresentou PL com excelente proposta

Gilberto Pinheiro

Aos poucos, a causa protetiva dos animais vai ganhando espaço, um processo relativamente lento, mas, atingindo a nossa proposta – o bem-estar dos pets, acolhidos por protetores dos animais. À luz dessas iniciais palavras, posso assegurar aos leitores que surgiu uma nova proposta bastante satisfatória que irá, efetivamente, colaborar bastante. Trata-se do Projeto de Lei 778/21, de âmbito municipal (RJ), proposta do vereador Carlo Caiado que tem, em síntese, a seguinte definição: conceder o selo às empresas do município que realizarem doações periódicas de alimentos ou medicamentos para abrigos que atuem na proteção dos animais. Há muitos abrigos precisando de ajuda para manter esses animais, acolhidos.

É muito importante essa proposta, pois muitos abrigos de animais dependem exclusivamente da ajuda de terceiros, ou seja, colaboradores, para alimentar os pets com doações periódicas. Acredito, sinceramente, que o PL tornar-se-á lei e servirá, certamente, como referência e paradigma para todo o Brasil, na ajuda permanente de animais, muitos deles que estavam abandonados nas ruas da amargura e do desprezo, infelizmente. A participação das empresas é fundamental para esse fim.

O vereador Carlo Caiado (DEM) está prestando um grande serviço à causa protetiva aos animais e, possivelmente, novas ideias, outros PLs – projetos de lei serão realidade, pois quando um político quer realmente resolver um problema, ele resolve e são esses que merecem nosso apreço, respeito e, consequentemente, confiança. Reiterando, será de grande valia tornando-se lei e, certamente, será um modelo a ser copiado por outros políticos para o bem-estar da fauna, em especial, doméstica e que precisa de abrigo, auxílio permanente com boa alimentação e tratamento veterinário.

Acredito piamente que empresas participarão dessa campanha em socorro aos animais e, a ideia vingando, como afirmei acima, será referência, sem dúvida, para todo o Brasil. Um gol de placa do vereador Carlo Caiado! Gilberto Pinheiro é jornalista, palestrante em escolas, universidades, destacando a senciência e direitos dos animais. Rio de Janeiro – RJ

Nota: a causa protetiva dos animais não é prerrogativa da esquerda política como muitos aduzem, mas, de todos aqueles que respeitam a vida da fauna, seja ela doméstica, domesticável, silvestre e migratória. Somos o coração, a alma, a voz dos animais Gilberto Pinheiro