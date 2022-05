Vereador Cazotti e representantes do SAAE recebem reivindicações de moradores do bairro da Barra

Na terça-feira, 24, o vereador e o presidente da Câmara Municipal de Amparo, Carlos Cazotti (MDB), esteve no Sítio Santo Antônio, no bairro da Barra, para ouvir reivindicações de alguns moradores para encaminhamento ao Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE).

Os representantes do SAAE, Hélio Favoreto e José Ivo Vilas Boas, também estavam presentes e foram recebidos pelos moradores Regina Amaral e Sebastião Amaral, que solicitaram a visita. “Como há o aumento da população no local, eles pedem atenção para que o SAAE analise a administração da distribuição de água. Para isso, as reivindicações serão encaminhadas para a Prefeitura de Amparo para que haja a regularização, o mais rápido possível”, esclareceu o vereador.