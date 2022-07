Vereador Cazotti se reúne com representantes do SAAE para tratar abastecimento do loteamento Chácara das Águas

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Amparo, Carlos Cazotti (MDB), se reuniu no dia 6 de julho com a equipe da Superintendência do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Amparo (SAAE) para tratar, entre outros assuntos, da regularização do abastecimento de água no loteamento Chácara das Águas, no Distrito de Três Pontes.

Recebido pelo superintendente do SAAE, Antonio Carlos Bernardi; pelo chefe de Gabinete, João Pedro Rodrigues; pelo diretor de Operações, José Ivo Vilas Boas; pelo gerente de Operações, Hélio Favoretto e pelo engenheiro Luis Paulo Fagionato, o vereador tomou conhecimento do atual processo de instalação de uma caixa d’água de 100 mil litros. “Essa caixa vai regularizar e suprir o abastecimento do Chácara das Águas, inclusive reforçar o serviço no Loteamento Serra das Estâncias em caso de falta d’água”, explica o vereador, que também é morador do Distrito de Três Pontes.

Na reunião, Cazotti foi informado que o processo licitatório para compra da caixa d´água está adiantado, em fase final de homologação. “Segundo os técnicos, duas licitações anteriores foram canceladas, mas a nova já está em andamento novamente”, finalizou. Também participou da reunião o assessor de Gabinete da Câmara, Rogério Bueno.