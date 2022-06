Vereador concede medalha ‘Laudo Ferreira de Camargo’ à empresa Antonelli Supermercados

O vereador André de Oliveira (PP) apresentou a proposta de conceder a Medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Antonelli Supermercados. O Projeto de Decreto Legislativo nº 09/2022 foi aprovado na sessão do dia 20 de junho, com apresentação de um histórico da empresa, que em Amparo está instalada à Praça Paul Percy Harris. “Um grupo que atualmente conta com mais de 700 funcionários e 30 anos de existência. Em Amparo, está há 13 anos com uma equipe de aproximadamente 180 colaboradores diretos, e 120 indiretos, para atender um média 70 mil clientes mensais”, diz o resumo do texto.

André destacou ainda que é uma empresa que faz ações sociais. “Eles gastam mais de R$ 200 mil com ajudas a nossa sociedade e entidades filantrópicas, merecem nosso reconhecimento”. Opinião que foi ratificada pelo vereador Pastor Elson Batista (PL): “é uma empresa que colabora com seus funcionários e com toda a comunidade. Meus parabéns”, declarou.

A entrega da honraria ficará a cargo da Mesa Diretora, que designará dia e hora para a solenidade de praxe.

Estavam presentes na reunião, os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Santos (DEM), Edilson José (Dil – PSD), Edison Alves (PT), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB) e Rosa Montini (PSDB).

Assista a sessão clicando AQUI.