Vereador Conrado acompanha obras de casas populares em Amparo

O vereador Farlin Conrado (MDB) esteve na manhã de quinta-feira, 19 de janeiro, visitando as obras das casas populares que estão sendo construídas no bairro Jardim Modelo. “É o início de um sonho para nossa cidade. Serão 186 unidades habitacionais do programa ‘Nossa Casa’, do governo estadual, conforme anunciado em setembro de 2021 pela Prefeitura”, declarou Conrado.

São construções na modalidade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), sendo 38 unidades na Chácara São João (rua João Vieira) e 148 no Jardim Modelo (rua Luiz Antonio Merola Percicano).

Na Chácara São João são apartamentos de 56,42 m² em dois blocos. E no Jardim Modelo, 144 residências assobradadas (casa sobreposta), com 64 m².