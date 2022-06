Vereador de Amparo solicita prioridade especial para idosos acima de 80 anos no atendimento público

Em proposta enviada para a Prefeitura Municipal de Amparo, o vereador Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB) sugere que as repartições públicas observem a prioridade especial no atendimento aos idosos acima de 80 anos. “Há o atendimento preferencial já concedido aos idosos acima dos 60 anos ou mais, porém, vive-se atualmente a realidade do aumento da expectativa de vida da pessoa idosa no Brasil e, nessa nova perspectiva, o direito brasileiro instituiu um grau de proteção e prioridade especial para os maiores de 80 anos – conforme Lei 13.466/2017 que acrescentou o §2º ao artigo 3º do Estatuto do Idoso”, justifica o vereador no texto da Indicação n° 212/2022.

Para Carlitinho, se o pedido for atendido, poderá ser dispensado melhor tratamento a essa parcela da população, conferindo efetivo cumprimento à Lei.