Vereador Elson pede ao Ministério Público providências na comunidade do Planalto da Serra

Atento ao aumento desordenado de moradias no bairro Planalto da Serra, em Amparo, o vereador Pastor Elson Batista (PL) se reuniu, virtualmente, com a promotora de Justiça, Flávia Travaglini, no dia 24. “Meu questionamento tem por objetivo saber se há determinações impostas pelo Ministério Público para que o Poder Executivo realize benfeitorias no local, em especial o fornecimento de água, coleta do esgoto e urbanização”, resumiu o vereador.

De acordo com Pastor Elson, é visível o crescimento de moradias insalubres, sem condições mínimas de qualidade de vida. “É preciso uma intervenção urgente no local, fiscalização e uma força-tarefa para constatar e solucionar os problemas”, acrescentou o representante do Legislativo.

A promotora Flávia se comprometeu, segundo o vereador, a buscar os envolvidos e resolver a situação, exigindo prazos para a execução dessas melhorias. “Ela garantiu agilizar o pedido para uma perícia no local, identificando as moradias e delegando tarefas. Estou satisfeito com o atendimento e acredito na ação da promotora”, finalizou Elson, que citou outros bairros na mesma situação.