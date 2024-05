Vereadora Alice participa de Fórum Regional da Juventude, representando Amparo

A vereadora de Amparo, Alice Veríssimo (União), participou do 1º Fórum Regional de Juventude para a macrorregião de Campinas, que aconteceu dia 28 de maio, na cidade de Monte Mor.

Na presença do coordenador estadual de Políticas para a Juventude (CPJ), Juliano Borges, a vereadora teve acesso aos programas atuais e propostas futuras para o setor. “A importância de constituir o Conselho Municipal da Juventude, conhecer o projeto Casa da Juventude (que será implantado em todo o estado) e tantas outras frentes de trabalho foram abordadas no Fórum. Quero trazer o tema para o debate em nossa cidade e microrregião”, afirmou Alice.

Ela lembrou que o assunto também deverá pautar as próximas reuniões do Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista (formado por Câmaras Municipais da região), já que tem a vereadora de Serra Negra, Anna Beatriz Scachetti (Republicanos), como incentivadora. “Anna também participou do evento e terá essa missão, atendendo uma demanda das cidades e valorizando o público jovem”, completou.

