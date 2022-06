Vereadora Jana repassa kits esportivos para Prefeitura de Amparo

A vereadora Janaina Pereira (PDT) entregou para a Prefeitura de Amparo kits esportivos das modalidades de futebol, futsal e voleibol. Os uniformes e bolas foram conquistados com o Governo do Estado, após a vereadora se reunir com o secretário estadual de Esportes, Thiago Milhim, e com a deputada federal Renata Abreu, no dia 7 de junho.

“Esses materiais sempre serão necessários para nossa comunidade. Fico feliz de contribuir com o lazer e prática do esporte”, declarou Jana, que fez a entrega para o secretário municipal de Esportes, Luciano Antonacci, no dia 8.