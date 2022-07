Vereadora recebe confirmação do prefeito de que equipe técnica do Castramóvel está sendo contratada em Amparo

Em reunião realizada no dia 26 de julho, a vereadora de Amparo, Janaina Pereira (PDT), recebeu do prefeito municipal, Carlos Alberto Martins, as últimas atualizações das ações públicas em favor do bem-estar animal.

Defensora da causa, Jana confirmou que está em fase final a contratação da equipe cirúrgica que vai atuar no Castramóvel do município. “Amparo tem o veículo, os equipamentos e medicamentos, mas falta o pessoal. Então o prefeito garantiu que a questão será solucionada em breve”, explicou a vereadora.

Na presença também do secretário municipal de Governo, João Campos, a reunião tratou ainda da possibilidade de se contratar, em caráter de urgência, uma clínica/empresa para terceirizar o serviço de castração no Núcleo de Zoonoses e zerar a fila de espera (em torno de 60 animais); a necessidade de contratar mais um profissional veterinário efetivo para o local e também uma equipe para resgatar gatos por meio do sistema de Captura, Castração e Devolução (CCD). “Agradeço o apoio da Prefeitura e de quem acredita nesse trabalho”, finalizou Jana.