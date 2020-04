Vereadora solicita repasse da Câmara para a saúde e antecipação do 13º salário do funcionalismo

A vereadora Sônia Modena solicitou o repasse de recursos da Câmara Municipal de Mogi Mirim para auxiliar a área da Saúde neste momento de pandemia do coronavírus (COVI-19) e também a antecipação do 13º salário do funcionalismo público devido a situação provocada pelo avanço do coronavírus.

“Tendo em vista a caótica situação que vivemos, comércios fechados e empresas paradas. Considerando campanhas da própria Prefeitura, inclusive, para arrecadar materiais para servidores da saúde, os quais podem não ser suficientes, mediante a evolução do coronavirus, Solicitei junto à Câmara o repasse de recursos para auxiliar a Saúde neste momento de pandemia e também, dentro das possibilidades, antecipar o 13º salário do funcionalismo, objetivando a movimentação da economia local, e principalmente a Complementação de salários familiar, tendo em vista que existem pessoas em casa sem receber”, explicou a Vereadora Sônia Modena.