Vereadores apresentam cinco indicações ao Executivo

Em sessão tranquila na última segunda-feira, 20 de abril, os vereadores da Câmara Municipal de Holambra apresentaram ao Executivo cinco indicações de melhorias no município. A 10ª Sessão Ordinária foi realizada mais uma vez a portas fechadas, medida adotada pela Casa para evitar a disseminação do Novo Coronavírus.

A vereadora Jacinta Elizabeth van den Broek Heijden pediu ao executivo a manutenção de todas as praças e jardins da cidade, incluindo, necessárias podas das árvores e replantio de plantas. Também pediu que seja feita a manutenção de todas as escolas e creches municipais, enquanto as crianças e jovens estão em quarentena e de todos os parquinhos e academias ao ar livre do município.

Jesus da Farmácia solicitou a manutenção e recapeamento na HBR 010, do Condomínio Flor D’Aldeia, até o limite do município. E o presidente do legislativo, Lucas Barbosa Simioni pediu que o executivo decrete a obrigatoriedade do uso de máscaras em filas de lotéricas, bancos e supermercados.

A 11ª Sessão Ordinária acontece no dia 4 de maio, às 19h. Mudanças sobre a liberação ao público serão divulgadas em breve, cumprindo sempre as determinações municipais e estaduais.

Documentos recebidos

O executivo enviou à Casa de Leis um ofício que veta o Projeto de Lei nº 002/2020, de iniciativa do Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima, que pede mudanças na lei do reembolso no transporte universitário. Outro documento enviado à Câmara foi a resposta ao Requerimento nº 006/2020, também do vereador Aparecido, com cópia do projeto licitatório solicitado pelo vereador sobre a contratação de empresa para fornecer materiais e profissionais qualificados, para atender o departamento municipal de Esportes, com aulas de jiu jitsu e capoeira.