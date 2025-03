Orquestra Sinfônica se apresenta no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Campinas

A noite do último sábado, 22 de março, foi de muita emoção no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Campinas, na Vila Castelo Branco. O concerto Fronteiras Sonoras: Brasil e Além, apresentado pela Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, lotou a igreja e proporcionou ao público uma experiência inesquecível. Sob a regência do maestro Linus Lerner e com a participação do solista argentino Patricio Cosentino, a apresentação celebrou a riqueza da música latino-americana e encantou a plateia com um repertório que uniu tradição e inovação.

Para Wanilton Mahfuz, diretor da Orquestra, levar esses concertos para diferentes espaços é essencial para ampliar o acesso à música. “Como Orquestra pública, temos o dever de levar música para todas as regiões e estamos fazendo isso com esses concertos importantes. Muitas vezes a pessoa não consegue ir ao teatro, mas consegue participar de um concerto que acontece, por exemplo, na igreja perto da casa dela”, destacou.

A proximidade do evento com a comunidade foi um dos pontos mais elogiados pelo público. “Em um sábado à noite, pertinho da nossa casa. Estou feliz porque foi mágico. Estou contente demais”, disse a manicure Renata de Souza.

Já Sueli Lira Santos Carvalho, moradora da Vila Castelo Branco, ressaltou a importância de mais pessoas terem acesso a espetáculos como esse. “Eu amei. Foi lindo. Todo mundo deveria ter essa oportunidade”, afirmou.

A apresentação fez parte da Série Hilda Hilst e mostrou que a música tem o poder de emocionar, conectar pessoas e transformar espaços.