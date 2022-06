Vereadores conquistam novos recursos para a saúde do município

Os vereadores Alfredo Aparecido de Souza (Guinho/MDB) e Claudia Pinho Lalla (AGIR) anunciaram esta semana novas conquistas para a saúde de Santo Antônio de Posse. A vereadora conseguiu a destinação de uma emenda parlamentar do deputado federal Celso Russomano (Republicanos), no valor de R$ 200 mil. O recurso já está no caixa do Fundo Municipal de Saúde para ser utilizado em melhorias nos serviços prestados à população.

Já o vereador Guinho articulou junto às lideranças de seu partido, deputado federal Baleia Rossi e deputado estadual Jorge Caruso, a intermediação com o Governo do Estado para que o município fosse contemplado com um veículo para auxiliar no transporte de pacientes dentro e fora da cidade. A van modelo Renault Master chegou ao município nesta terça-feira (21) para reforçar a frota municipal da Saúde no atendimento às necessidades da população.