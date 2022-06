Vereadores de Amparo aprovam aumento do subsídio para transporte público e evitam aumento da passagem

Em caráter de urgência, em uma sessão extraordinária no dia 30 de maio, os vereadores de Amparo aprovaram o aumento do subsídio financeiro que a Prefeitura concede à empresa de transporte público.

O Projeto de Lei n° 43/2022 apresenta o aumento do valor de R$ 2,25 para R$ 3,67 por passageiro, evitando assim que o aumento chegue na tarifa paga pelos cidadãos usuários. “Estamos trabalhando no sentido de promover a regularização da concessão de transporte público, com qualidade e será necessário rever o valor máximo que a Prefeitura de Amparo paga por passageiro”, justifica o prefeito, Carlos Alberto Martins, na redação do projeto.

Os vereadores explicaram que a urgência da votação se deve pela suspensão da licitação, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), para contratação da empresa. “Um erro foi constatado no edital e foi preciso refazer o texto. Agora, acertando a divergência, esperamos o novo edital e que saia essa licitação para que, em breve, tenhamos a empresa oferecendo melhores condições dos ônibus colocados na nossa cidade”, declarou o vereador Pastor Elson Batista (PL), que ainda acrescentou: “muitas vezes as pessoas erram. E que as pessoas responsáveis pela produção do edital, tenham um pouco mais de cuidado e atenção aos documentos”.

A votação favorável foi unânime e estavam presentes os vereadores André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edison Alves (PT), Edilson José (Dil – PSD), Pastor Elson Batista (PL), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Osmar Dorigan (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB) e Rosa Montini (PSDB).