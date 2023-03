Vereadores de Amparo aprovam projetos que alteram regras para sepultamentos

Na sessão de 27 de fevereiro da Câmara de Amparo, presidida pelo

vereador Edilson Camillo (Dil – PSD), dois Projetos de Lei que foram

aprovados alteram o Código de Posturas com relação aos sepultamentos

no município, especificamente, a autorização de uso sepulturas por

terceiros e o prazo de exumação nas colmeias.

O Projeto de Lei nº 11/2023 [1], de autoria do vereador Pastor Elson

Batista (PL), autoriza o uso de jazigos por terceiros, não apenas

familiares dos concessionários. ” O objetivo é estabelecer condições

para sepultamentos, tendo em vista a carência de túmulos em Amparo. A

partir de agora, se sancionada pelo prefeito, a Lei permitirá que a

família autorize o uso da sepultura por um amigo que tenha falecido,

por exemplo. Não é um túmulo comunitário, é uma decisão da

família detentora da concessão especial de uso”, resumiu o vereador.

Já o Projeto de Lei nº 12/2023 [2], altera prazos mínimos para

exumações e classificação de sepulturas (as gerais ou colmeias, as

perpétuas e os nichos – ossuários). O autor é o vereador Carlos

Cazotti (MDB), que explicou: “hoje, os corpos ficam nas colmeias por

três anos e depois os restos mortais são transferidos para os nichos.

Minha proposta é que em cada ‘andar’ da colmeia haja um tempo

diferenciado, variando até cinco anos. E também que os nichos sejam

disponibilizados por família e não individualmente, como acontece

atualmente”. Os projetos foram aprovados contra 1 voto, do Vereador

José Osmar Dorigan (MDB).

Estavam presentes na sessão os vereadores Alice Veríssimo (União),

André de Oliveira (PP), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti

(MDB), Farlin Conrado (MDB), Janaina Pereira (PDT), Luiz Carlos de

Oliveira (Carlitinho – PSDB), Osmar Dorigan (MDB), Pastor Elson Batista

(PL), Rosa Montini (PSDB) e Sílvia Forato (PT).