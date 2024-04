Vereadores de Amparo conhecem nova gestora da Santa Casa Anna Cintra

Os vereadores de Amparo estiveram reunidos na tarde de 26 de março com a nova gestora da Santa Casa Anna Cintra, a Associação Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB Rede Santa Casa). Representada pelo administrador Rogério Miotello, a instituição detalhou serviços que tiveram início no dia 1º de março.

Estavam presentes os vereadores Alice Veríssimo (União), Antonio Cesar Mineiro (MDB), Carlos Cazotti (MDB), Edilson Camillo (Dil – PSD), Janaina Oliveira (PDT), Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – PSDB), Pastor Elson Batista (PL) e Sílvia Forato (PT), que foram recepcionados pelo presidente da Santa Casa, Osni Machado.

A Santa Casa Anna Cintra passou por um processo de intervenção em 2022, quando foi gerida pela Prefeitura de Amparo após afastamento da diretoria anterior, conforme liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A AHBB Rede Santa Casa é uma instituição declarada de Utilidade Pública que busca por instrumentos, tecnologias e modelos de administração que possam levar maior racionalidade à gestão de saúde no Brasil. Possui certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de Saúde (CEBAS), concedido pelo Ministério da Saúde.