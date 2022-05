Vereadores de Amparo pedem à Alesp inclusão do município na Região Metropolitana de Campinas

Na sessão ordinária do dia 16 de maio, os vereadores do município de Amparo aprovaram a Moção nº 06/2022 direcionada à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), referente ao Projeto de Lei Complementar que estabelece diretrizes para a Organização e Gestão Regional do Estado de São Paulo. “Este projeto vai criar aglomerações urbanas no Estado e entendemos que seja a oportunidade de incluirmos Amparo na Região Metropolitana de Campinas (RMC), uma vez que nossa cidade mantém importantes vínculos administrativos, comerciais e de serviços com a região, sendo do interesse de nossa cidade, há muito tempo, essa inclusão”, explica o presidente da Câmara, vereador Carlos Cazotti (MDB).

Na Moção, o texto ressalta que Amparo faz divisa com os municípios de Morungaba, Pedreira e Santo Antonio de Posse, que fazem parte da RMC e, “em razão de sua localização geográfica e fácil acesso às principais cidades que compõem a região administrativa, não se vislumbra motivo para integrar outra região que não seja de Campinas”.

De autoria do presidente da Câmara, Carlos Cazotti (MDB), o pedido foi assinado pelos demais vereadores André de Oliveira (PP); Antonio Cesar Mineiro (MDB); Edilson Santos (DEM); Edilson José (Dil – PSD); Edison Alves (PT), Pastor Elson Batista (PL); Farlin Conrado (MDB); Osmar Dorigan (MDB); Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB) e Rosa Montini (PSDB). “Informamos ainda que, em uma reunião ocorrida em abril de 2021, foi aceita essa inclusão por 20 Prefeitos que integram a Região Metropolitana de Campinas”, finalizou o presidente.