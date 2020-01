Vereadores Edson da Cesta e Ferretti têm encontro com o deputado federal Carlos Zarattini para pleitear novos recursos ao município

Os vereadores Edson Gonçalves Santana (Baiano da Cesta/PRP) e Luís Antonio Ferretti (DEM) se reuniram com o deputado federal Carlos Zarattini (PT), no escritório político do parlamentar, em São Paulo, nesta quarta-feira (22), com o intuito de apresentarem a ele novas demandas do município para este ano e pedirem seu apoio na viabilização de recursos que contemplem ações em prol dos munícipes possenses, com prioridade para as áreas sociais, esporte e saúde.

No encontro, os vereadores receberam a notícia de que a verba federal no valor de R$ 600 mil, destinada da cota parlamentar do deputado para a “implantação e modernização de infraestrutura para o Esporte e Lazer no município”, já se encontra empenhada, ou seja, reservada para ser utilizada pela Prefeitura.

O recurso foi pleiteado em conjunto pelos vereadores Edson, Ferretti e Ana Brandão (PMN), com indicação ao Executivo de que seja destinado à construção de uma piscina pública para os moradores utilizarem como meio de esporte, lazer e atividades de promoção à saúde a todas as faixas etárias.

“Nos últimos anos temos conseguido várias conquistas através desta importante parceria com o deputado Carlos Zarattini, principalmente na área da saúde. Ele garantiu que vai analisar as reivindicações que trouxemos e ao longo do ano vai nos contemplar com novos recursos que serão mais uma vez muito úteis para melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o vereador Edson.

“São muitas as necessidades e carências do município e o nosso trabalho na Câmara, além de fiscalizar todos os atos do Executivo, também é focado em levantar o máximo de recursos que ajudem a promover as melhorias que a cidade tanto precisa”, completa Ferretti.