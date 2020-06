Vereadores fazem indicações e aprovam Projeto de Lei visando melhorias para a cidade – Holambra

Mais uma vez sem público devido as medidas adotadas em combate ao novo Coronavírus, a Câmara Municipal de Holambra realizou na última segunda-feira, dia 15, a 16ª Sessão Ordinária de 2020. Com a presença de todos os vereadores, foram apresentadas quatro indicações ao executivo e ainda, os representantes votaram duas emendas e um projeto de lei.

O vereador Aparecido Lopes da Silva Lima solicitou a feitura de lombada na Rua das Camélias e a isenção de taxa de alvará aos feirantes da “Quinta-feira dos Sabores” durante o período de pandemia. Jacinta Elizabeth van den Broek Heijden cobrou do executivo providências em relação à normalização dos horários de atendimento da agência de correios do município e também a aplicação, por amostragem, de testes de Covid 19 na população.

A Câmara aprovou por unanimidade em primeira votação o Projeto de Lei nº 008/2020 do executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município para o exercício de 2021 e aprovou também, uma emenda de modificação deste projeto, com iniciativa da vereadora Jacinta a fim de destinar parte do valor da construção da sede própria do Legislativo para melhorias no Conselho Tutelar, o valor é de R$ 40 mil.

A próxima sessão acontece no dia 22 de junho. Após o encontro as sessões entram em recesso e retornam no dia 3 de agosto.