VEREADORES HOMENAGEIAM ALCIONE WAGEMAKER

A Câmara Municipal de Holambra realizou na noite desta segunda-feira, 21 de agosto, a 18ª Sessão Ordinária de 2023 e em tribuna, os vereadores aproveitaram para homenagear uma das figuras mais conhecidas e queridas do município, a senhora Alcione Gregório Wagemaker, que faleceu no mês de maio, aos 76 anos após uma luta contra o câncer.

A iniciativa, foi do vereador e 1º secretário da Casa de Leis, Wilson Barbosa, o Bigode, que entregou ao final da sessão, uma moção de pesar assinada por todos os vereadores aos filhos de Alcione, Gabriela, Mônica e Fernando. Na política, Alcione suplente para vereadora em 2004 e em 2008 concorreu ao cargo de vice-prefeita do município ao lado de Miguel Esperança.

“Falar de Holambra e não falar da Alcione, é não se atentar a parte da história da cidade. Religião, comércio, Turismo, Cultura, política, tudo tinha um pouco dela, foi um legado de luta, empreendedorismo e carinho aos que mais necessitam, a representação da força da mulher holambrense,” exaltou o vereador.

Também em Tribuna, os vereadores Mauro Sergio de Oliveira, Eduardo da Silva, Janderson Adriano Ribeiro, Fabiano Soares, Hermindo Felix e Oriovaldo Venturini e Joseane Esperança relembraram histórias e falaram da importância de Alcione, uma das pioneiras da cidade.

Sobre Alcione

Filha de dona Albertina e Gildo, nasceu no dia 9 de março de 1947 em Cosmópolis, mas já era moradora aqui do Quilombo. Com um olhar desde sempre ao comércio, Alcione quando o município ainda era Fazenda Ribeirão teve um salão de beleza, pioneira no ramo na cidade, onde comprava produtos em Campinas para oferecer as suas clientes

.

Em 1974 casou-se com Cornelius Wagemaker, filho do Sr Petrus que na época, possuía um pequeno mercado no centro da cidade. Juntos, assumiram o espaço e deram início ao Bazar Alcione, localizada até hoje nesse mesmo local que foi crescendo e crescendo, ano após ano até se tornar Magazine que oferece uma grande variedade de produtos para seus clientes, como papelaria e escritório, vestuário, utensílios domésticos, brinquedos, enxoval entre outros. Além do dom para o comércio, Alcione, por vários anos, auxiliou na Liturgia da Paróquia Divino Espírito Santo e participou ativamente das atividades religiosas