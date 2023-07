Verônica Ferriani mostra a força autoral de “Aquário” em Espírito Santo do Pinhal

No dia 23, a cidade terá a oportunidade de desfrutar da apresentação, de forma gratuita, da cantora e compositora com seu renomado disco.

O show acontece dentro do Festival de Inverno.

Aliando personalidade e intensidade, a cantora, compositora e intérprete Verônica Ferriani é reconhecida como um dos destaques da nova geração da música brasileira pela voz poderosa e pela identidade em suas composições. Seu terceiro disco, Aquário, teve uma estreia deslumbrante (listado como um dos melhores do ano) e para quem não conseguiu ir ao show, receberá a chance e sem precisar pagar para isso. No dia 23 de julho é a vez de Espírito Santo do Pinhal receber o espetáculo.

A turnê Aquário em Concerto, conta com o repertório de canções da compositora, como “Desajustada”, “Nomes de Homem” e faixas de autoria de Chico Buarque, Gilberto Gil e Criolo. Além das inspirações à temática futurista e urbana, encontradas no disco, o show ainda privilegia o aspecto existencial e melódico em arranjos intimistas, recriados em formato de pequeno concerto: voz, piano e cello.

Verônica é acompanhada por Thiago Faria, compositor e cellista que foi responsável por musicais e trilhas sonoras em filmes e documentários e é integrante dos grupos: Quarteto Iapó, Brazú Quintê, e Ensemble Brasil. E pela pianista, compositora, arranjadora e produtora, Thais Nicodemo que se apresenta também ao lado de Juçara Marçal, Kiko Dinucci, Alessandra Leão, Sapopemba, Tatiana Parta e Léa Freire, além de ser docente do Departamento de Música da UNICAMp.