Viagem do Clube da Terceira Idade de Engenheiro Coelho

Celebrando a Cultura Gaúcha no Clube Santa Tereza em Valinhos

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Assistência Social, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e do Fundo Social, organizou uma excursão para os membros do Clube da Terceira Idade. No domingo, 27 de agosto, cerca de 90 participantes embarcaram com destino à cidade de Valinhos, onde participaram da festa gaúcha realizada no Clube Fonte Santa Tereza.

Durante o evento, contamos com a presença do responsável pela oficina de dança de salão, o amigo Tchê, bem como da servidora Juliete e do estagiário Otavio, além da equipe médica que acompanharam animadamente os membros da melhor idade.

Fique atento para os próximos eventos, incluindo um piquenique e um passeio à Expoflora. Convidamos a todos para participarem do Clube da Terceira Idade. É simples, basta ter 60 anos ou mais e realizar a inscrição no Fundo Social, localizado na Rua Eufrosino Gomes, 172 – Jardim Luiz Favero.