ViaVerde começa 2020 com programação em três regiões

O ViaVerde começa o ano com três agendas para a próxima semana. O programa global de sustentatibilidade da secretaria de Desenvolvimento

Social e Cidadania troca três quilos de material reciclável, como papel, plástico, vidros, metal, embalagens TP por dois quilos de

hortifrúti e um pé de verdura.

Na segunda-feira, 13/1, das 8 às 12 horas, o ponto de troca estará no Santa Maria do Amparo, em frente ao Cime Maria Lucia de Siqueira.

No mesmo horário, na quarta-feira, 15/1, o Jardim Camandocaia recebe o projeto. A equipe estará ao lado do Centro Esportivo do Trabalhador.

Fechando a semana, na sexta-feira, 17/1, no loteamento Vale Verde, o ViaVerde estará em frente a unidade de saúde.

É válido ressaltar que quem já fez o cadastro no programa é só trazer um documento com foto para comprovar. Caso não tenha feito o cadastro no programa, o munícipe necessita trazer o documento com foto e o comprovante de residência.