Vicar anuncia atualização no calendário da Stock Series

Categoria de acesso disputará a sexta etapa em Santa Cruz do Sul, ao invés do Velocitta

Promotora das principais categorias profissionais do Brasil, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (13) uma atualização no calendário da Stock Series, categoria de acesso à Stock Car Pro Series. A mudança transfere a sexta etapa, antes prevista para ser disputada no Autódromo Velocitta, no interior de São Paulo, para o Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul (RS).

Confira todos os calendários das categorias promovidas pela Vicar:

STOCK CAR PRO SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

07 – 31/07 – Interlagos

08 – 04/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

09 – 25/09 – Santa Cruz do Sul

10 e 11 – 23/10 – Goiânia

12 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB

STOCK SERIES

Etapas – Data – Local – Observação

05 – 31/07 – Interlagos

06 – 25/09 – Santa Cruz do Sul

07 – 23/10 – Goiânia

08 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB

BRB FÓRMULA 4 BRASIL

Temporada de Estreia

Etapas – Data – Local – Observação

02 – 31/07 – Interlagos

03 – 07/08 – Interlagos

04 – 04/09 – Velocitta (Mogi Guaçu, SP)

05 – 23/10 – Goiânia

06 – 20/11 – Brasília – Super Final BRB

TURISMO NACIONAL

Etapas – Data – Local – Observação

03 – 07/08 – Interlagos

04 – 18/09 – Santa Cruz do Sul

05 – 16/10 – Londrina

06 – 27/11 – Brasília

TURISMO NACIONAL PRO

Temporada de Estreia

Etapas – Data – Local – Observação

01 – 06/08 e 07/08 – Interlagos

02 e 03 – 17/09 e 18/09 – Santa Cruz do Sul

04 e 05 – 15/10 e 16/10 – Londrina

06 – 26/11 e 27/11 – Brasília