Vice-Governador Rodrigo Garcia comparece a inauguração da Creche Escola “Dr. Francisco Álvares Florence”

O Governador em exercício Rodrigo Garcia vai a Espírito Santo do Pinhal nesta sexta-feira (3), às 15h, para inaugura uma nova Creche Escola e autorizar a instalação do Poupatempo na cidade. Às 16h30, em Mogi Guaçu, Garcia vai confirmar investimentos estaduais para infraestrutura urbana e autorizar a criação do Centro de Longevidade Ativa e a contratação de obras de melhorias na rodovia SPI 177/342. Por fim, às 18h20, em Holambra, o Governador em exercício vai autorizar a instalação do Centro Dia do Idoso e a recuperação de duas vicinais.

Data: sexta-feira, 3 de dezembro de 2021

Horário: 15h

Local: Creche Municipal Dr. Francisco Álvares Florence – Rua Presidente Álvares Florence x Rua Vicente Gonçalves, s/n – Centro – Espírito Santo do Pinhal

Horário: 16h30

Local: Teatro Municipal Tupec – Avenida dos Trabalhadores, 2.651 – Jardim Camargo II – Mogi Guaçu

Horário: 18h20

Local: Praça dos Pioneiros – Alameda Mauricio de Nassau, s/n – Centro – Holambra