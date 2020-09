Vice-prefeito de Holambra também testa positivo para Covid-19

Além do prefeito de Holambra Fernando Fiory de Godoi, o vice-prefeito Fernando Capato também testou positivo para a Covid-19. Através de um vídeo em suas redes sociais Fernando Capato informou que também foi contaminado com o novo coronavírus.

Capato informou que o resultado positivo foi confirmado na manhã de segunda-feira, dia 31. No vídeo publicado ele afirmou que está bem e cumpre isolamento domiciliar em sua residência.

O vice-prefeito relatou no vídeo que depois de sentir alguns sintomas teve a confirmação na segunda-feira de manhã. “Desde semana passada comecei a sentir alguns sintomas, como forte dores nas costas, indisposição e cansaço. Achei que era um resfriado, mas o teste confirmou. Estou bem e seguindo todas as recomendações e protocolos médicos”, afirma.

Ele afirmou também que sua esposa e filhos estão bem e que cumprirá os 14 dias de isolamento e tomará todas as medidas recomendadas para evitar a propagação do Covid-19. “Está tudo bem com minha família, graças a Deus. O que é mais difícil pra mim é não poder chegar perto deles”, destaca.