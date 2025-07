Vice-prefeito de Itapira é homenageado com Medalha Centenário pelo Corpo de Bombeiros

Cerimônia em Campinas celebrou os 125 anos do 7º Grupamento de Bombeiros e destacou autoridades que apoiam a corporação

O vice-prefeito em exercício, Mário da Fonseca, foi homenageado na última quinta-feira, 26, com a Medalha Centenário do 7º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A cerimônia aconteceu em Campinas, durante evento que também marcou a celebração dos 125 anos de fundação do 7º GB.

A honraria é concedida a personalidades civis e militares que se destacam por suas contribuições relevantes à sociedade e, especialmente, pelo apoio e colaboração junto ao Corpo de Bombeiros. Mário da Fonseca esteve acompanhado da esposa, Júlia Zingra Ferrari da Fonseca, e do filho, Ivan Ferrari da Fonseca, além dos secretários municipais Sandro César Oliveira (Governo) e Cristiano Florence (Meio Ambiente).

“Receber essa medalha é motivo de grande orgulho. O Corpo de Bombeiros é uma das entidades mais respeitadas do nosso país e ser lembrado por colaborar com esse trabalho tão essencial é muito gratificante. Esse reconhecimento nos motiva ainda mais a seguir contribuindo com ações que reforcem a segurança e o bem-estar da nossa população”, declarou o vice-prefeito.

A entrega da medalha ocorreu nas dependências do Royal Palm Plaza e reuniu representantes de diversas instituições civis e militares. Além de Mário, diversas outras autoridades da região foram agraciadas com a honraria.

Em maio de 2024, o prefeito Toninho Bellini também foi homenageado com a mesma medalha em reconhecimento pelo trabalho conjunto e contínuo em apoio às ações do Corpo de Bombeiros em Itapira.