Vice-prefeito Fábio Polidoro é homenageado pelo Programa NG Esportes que está comemorando 20 anos de sucesso – Pedreira

O Programa NG Esportes apresentado por Howard de Oliveira Santos Filho (Barbudinho) no Sistema Regional de Televisão (SRTV) as segundas e quartas-feiras, às 18h30, e aos sábados, às 12h30, realizou no domingo, 14 de junho, com um Café da Manhã, a entrega do prêmio “Destaque do Esporte 2020”.

O vice-prefeito Fábio Polidoro esteve presente no encontro, em que todos estiveram presentes de máscara, contando com álcool em gel e respeitando o distanciamento seguro, quando foi agraciado com o troféu “Destaque do Esporte 2020”.

O apresentador Barbudinho informou, na ocasião, que o Programa NG Esportes está comemorando 20 anos de sucesso na grade de programação do SRTV. “Nas manhãs dos domingos estamos homenageando com o troféu Destaque do Esporte, autoridades, dirigentes, esportistas e pessoas que nos últimos anos estiveram trabalhando para a realização de competições e eventos esportivos nas cidades que recebem os sinais da SRTV”, enfatizou Barbudinho, destacando ainda que estão sendo tomados todos os cuidados devido à pandemia, com o distanciamento correto, número reduzido de pessoas em lugar extremamente arejado, álcool em gel e uso de máscaras. “Não poderíamos deixar passar essa data sem reconhecer o empenho de nossos colaboradores. Vamos seguir de maneira cautelosa homenageando pessoas que com certeza fazem parte da história do Programa, até que em breve poderemos comemorar como o momento merece. Obrigado a todos que estiveram e estão conosco no decorrer desses 20 anos”, concluiu barbudinho.

Na ocasião, Fábio Polidoro agradeceu a homenagem e parabenizou a todos que fazem parte desta bonita história da comunicação pedreirense. “Parabéns Barbudinho e todos que trabalham para o sucesso do Programa NG Esportes, podem contar sempre com a nossa parceria e apoio”, destacou o vice-prefeito Fábio Polidoro.