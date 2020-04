VIDA E SUPERAÇÃO – ETERNO APRENDIZADO

É praticamente impossível passarmos pela vida sem enfrentarmos o mínimo de obstáculos.

O aparentemente SIMPLES episódio da fecundação já se trata de um feito heróico.

Os obstáculos enfrentados durante a gestação, seja ela tranquila ou apresentando problemas, são também desafios a serem vencidos em prol da vida.

Além da fecundação e da gestação, há também que ser dado um outro grande e marcante passo na CAMINHADA da vida, o PARTO.

Os estágios que se seguem, com maior ou menor grau de dificuldade, são também OBSTÁCULOS a serem vencidos.

Dada a proporção de nossa experiência, cada obstáculo que se apresenta, quando vencido, pode se caracterizar como o GRANDE FEITO de nossa existência.

Os primeiros passos são ensaiados por muito tempo e todo um preparo antecede o ANDAR, feito esse que não se dá sem os pequenos tropeços, sem os constantes tombos.

Todo o nosso desenvolvimento traz consigo lições de superação, do ÚTERO À SEPULTURA a vida é um constante DESAFIO.

Somos “convidados” a embarcar nessa “AVENTURA” e viver pode tomar rumos diversos de acordo com as escolhas que fazemos, de acordo com modo de lidarmos com os INFORTÚNIOS e com as OPORTUNIDADES que se nos apresentam.

Muitas vezes somos levados a acreditar que o principal objetivo dessa JORNADA é alcançar a FELICIDADE PLENA, como se fosse possível viver vinte e quatro horas por dia durante todos os dias de nossa vida em um estado de verdadeiro êxtase.

A falsa promessa de FELICIDADE ABSOLUTA acaba por causar certa frustração quando diante de tantos desafios que a vida nos traz e a sensação de fracasso torna-se algo praticamente inevitável e pode dominar nossos pensamentos, influenciar em nossa disposição para a vida cotidiana e nos afastar de nossa VERDADE. Pode causar grande desconforto e por vezes nos paralisar na jornada por nos tornarmos O MELHOR DE NÓS MESMOS.

Vivermos como se a vida fosse um parque de diversões e tendo nas pessoas meros funcionários desse parque tendo elas a obrigação única de nos satisfazerem em nossos mais variados DESEJOS pode ser algo extremamente danoso à nossa saúde mental e não tarda as consequências desse modo de vida nos atinge e a REALIDADE da vida transforma nossa FANTASIA em adoecimento.

Não se trata de apresentar aqui uma cartilha, um manual para o bem viver, para se alcançar a felicidade, mas sim de despertar para a REFLEXÃO.

A felicidade nos é a apresentada em pequenas “doses”, não fosse assim, creio que nosso CORPO MORTAL não suportaria…

Pode parecer algo simplista, mas é preciso aprendermos a encontrar a felicidade nas pequenas coisas da vida.

Não estamos livres de infortúnios, aliás são eles que nos tornam mais FORTES, por isso aprender a lidar com as adversidades acaba se tornando uma importante ferramenta para a GRANDE OBRA PRIMA QUE É NOSSA VIDA, e para lidarmos melhor com tais adversidades é sempre bom estarmos abertos para as MUDANÇAS, aprendermos a nos ADAPTARMOS à REALIDADES PRESENTE sem nos prendermos ao passado, tenha sido ele bom ou ruim, nem nos acorrentarmos às expectativas do futuro.

A humildade é outra aliada importante para que possamos aprender novas formas de SER e EXISTIR quando os obstáculos que a vida nos traz pedem por mudanças, assim como a flexibilidade para melhor lidar com tudo que contraria nossa forma de ver e viver a vida.

Tudo que vivemos de algum modo fica REGISTRADO em nossa mente, em nossa ALMA, os momentos ao lado das pessoas que amamos, as alegrias e tristezas pelas quais passamos, as derrotas, as vitórias…

Dar significado para nossas vivências, organizar tudo o que foi registrado é uma tarefa muito importante. Significar nossa existência, construir nosso caminho, TORNARMO-NOS NÓS MESMOS, tudo isso se constitui em uma tarefa para toda a nossa VIDA.

Nem sempre as coisas acontecem como esperamos, nem sempre conseguimos passar pelos obstáculos da vida de modo tranquilo, nessas ocasiões o auxílio de um profissional de psicologia é sempre bem-vindo.

Não se trata apenas de “CURAR DOENÇAS”, mas também de ajudar na busca por AUTOCONHECIMENTO.

DO ÁTOMO AO ARCANJO, A VIDA É UM ETERNO APRENDIZADO.