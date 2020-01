Vida Mais adota canecas e garrafas e deixa de utilizar copos plásticos

Na semana em que o Centro do Idoso Vida Mais retomou suas atividades após o recesso de fim de ano, a diretoria já implantou mais uma novidade. Na direção das práticas sustentáveis que já norteiam todo o trabalho, o espaço agora também decidiu abolir o uso de copos plásticos.

Até então, todos os meses eram utilizados cerca de mil copinhos plásticos, cujo processo de decomposição pode levar mais de 200 anos, além de gerar grande impacto no volume de lixo produzido no planeta.

“Já adotamos um conjunto de práticas sustentáveis nas atividades do Vida Mais e esse é mais um passo de melhoria na nossa relação com a comunidade e com o ecossistema”, comentou a gerente do espaço, Fernanda Schnitzer.

Para realizar a transição, ainda em sua festa de fim de ano o Vida Mais distribuiu aos idosos copinhos retráteis e reutilizáveis. Agora, estão disponíveis para aquisição também canecas e garrafas tipo squeeze, além dos copinhos. Os idosos também podem levar seus próprios recipientes.

“Cada um de nossos mais de 400 idosos utilizava um ou mais copos para beber água durante a atividade desenvolvida. Então, dá para imaginar o volume de copos plásticos que depois eram descartados. No passado, já havíamos distribuídos garrafinhas a todos, de forma gratuita, mas como ainda colocávamos copos plásticos à disposição nos bebedouros, muitos acabaram não utilizando ou dando outra destinação a essas garrafas”, complementou Fernanda.

Além da redução do volume de lixo, a medida também contribui para a redução da energia elétrica, de água e de petróleo – o copo plástico é fabricado à base de poliestireno, componente derivado do petróleo, que por sua vez é uma fonte não renovável de matéria-prima. A ação também se reverte em economia ao Vida Mais, que é mantido com recursos privados e oriundos de doações.

O local atende gratuitamente homens e mulheres com idade a partir de 60 anos em atividades que proporcionam ganho de qualidade de vida e aumento do bem-estar. A sociedade civil e os empresários também podem contribuir com a doação de recursos ou mesmo de insumos e materiais utilizados no dia-a-dia.

Mais informações podem ser obtidas no site www.vidamaisitapira.com.br, pelo e-mail nanda@vidamaisitapira.com.br ou pelos telefones (19) 3843-7848 e (19) 9.9888-6811 (WhatsApp). Para acompanhar as atividades em tempo real, siga a página oficial no Facebook (www.facebook.com/vidamaisitapira) e o perfil no Instagram (http://instagram.com/vidamaisitapira).