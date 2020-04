Vida Mais usa redes sociais para levar atividades aos idosos na quarentena

Conteúdos de professores e voluntários são veiculados pelo Facebook e Instagram

Como forma de incentivar os idosos a se manterem ativos mesmo durante o período de quarentena imposta pela pandemia de coronavírus, o Centro do Idoso Vida Mais passou a utilizar as redes sociais para disponibilizar atividades propostas por seus professores e voluntários.

São vídeos com instruções sobre exercícios físicos, dança e ginástica, além de aulas de pilates e outras atividades, como desafios especialmente desenvolvidos para estimular a memória e as funções cognitivas.

O Vida Mais foi a primeira instituição de Itapira a suspender suas atividades, ainda fim da primeira quinzena de março, exclusivamente por precaução diante do avanço da pandemia de Covid-19 no Brasil.

“Nossa missão sempre foi e será preservar a autonomia, dignidade e longevidade. Ao primeiro anúncio de que o coronavírus chegaria ao nosso país, suspendemos imediatamente as atividades do Vida Mais para que todos já ficassem protegidos em suas casas. Porém, a vida continua, e como forma de nos manter unidos os nossos colaboradores estão apresentando atividades diários em nosso Facebook para que possam se exercitar e se manterem saudáveis”, diz o diretor-presidente da instituição, Luiz Fernando Martins Schnitzer.

A psicóloga do Vida Mais, Bárbara Maranim Teixeira, explica que é muito importante que os idosos continuem seguindo suas rotinas em casa. “As dicas são para que acordem no mesmo horário de sempre, façam as alimentações e higiene normalmente, enfim, sigam a rotina para que não se sintam ansiosos ao longo do dia”, afirma.

Outra recomendação é para que busquem realizar atividades prazerosas, como jogos de cartas ou tabuleiro que possam envolver filhos e netos, por exemplo, além de atividades artesanais.

Os conteúdos estão sendo publicados diariamente na página oficial do Vida Mais no Facebook – www.facebook.com/vidamaisitapira. Alguns deles também são compartilhados via Instagram @vidamaisitapira – daí a importância de seguir as duas redes. As atividades físicas são coordenadas pelos professores Naara Brandão e João Pedro Morais. Além dos desafios propostos pela psicóloga Bárbara, conteúdos com dicas da gerontóloga Jéssica Palini Soares também vão levar mais orientações aos idosos.

“Acreditem, essa fase vai passar. Fiquem em casa, mantenham suas mãos sempre limpas e sigam as orientações de nossos profissionais da saúde. Todos nós, diretores, colaboradores e voluntários do Vida Mais, estamos confiantes de que logo voltaremos a ter nossa alegria e o nosso convívio diário com vocês. Fiquem com Deus”, finaliza Fernando Schnitzer.

O Centro do Idoso Vida Mais é um espaço de convivência situado na Rua Farmacêutico Antônio Serra, 345, na Vila Penha do Rio do Peixe. O espaço atende gratuitamente homens e mulheres com idade a partir dos 60 anos. Para mais informações, acesse www.vidamaisitapira.org.br ou mantenha contato pelos telefones (19) 3843-7848 ou (19) 9.9888-6811 (WhatsApp).