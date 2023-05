Vídeo mostra momento em que homem ateia fogo em supermercado de Santo Antônio de Possei

Reportagem: Susi Baião

Guardas Municipais de Santo Antônio de Posse, prenderam um homem de 46 anos, suspeito de atear fogo dentro de um supermercado no centro de Santo Antônio de Posse. O crime aconteceu por volta das 19h40, desta sexta -feira (26) e ninguém ficou ferido.

Segundo o Boletim de Ocorrência ( BO), o suspeito confessou o crime. Ele contou que foi ao mercado fazer compras, quando estava saindo foi abordado por seguranças do estabelecimento, os quais segundo ele, o acusaram de furto, foi jogado no chão e imobilizado, e suas compras ficaram jogadas no chão.

Depois de ser acusado e agredido, foi até um posto de gasolina, comprou R$ 10 em gasolina, voltou no comércio, jogou gasolina na entrada onde fica algumas compras e saiu correndo.

Segundo seu relato fez isso, por não aceitar ser acusado de furtador e ter apanhado dos seguranças. As chamas foram contidas pelos próprios funcionários. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia da cidade, onde ficou à disposição da Justiça.

A irmã do autor, disse que ele tem problemas psicológicos e faz uso de medicamentos. A Polícia Civil vai investigar o caso.