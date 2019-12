Vigilância Epidemiológica divulga novo relatório sobre casos de dengue

A Vigilância Epidemiológica divulgou nesta sexta-feira, dia 13, o número de casos de dengue em Mogi Guaçu. O total de notificações em 2019 é de 8.013 casos suspeitos, com 3.021 casos positivos.

O maior número de infectados pertence aos bairros Fantinato I e II, Santa Terezinha, Santa Cecília, Zaniboni I e II, Suécia e Chaparral. Oito pessoas ainda aguardam os resultados dos exames.

Com a volta da estação chuvosa, os moradores devem ficar ainda mais atentos. Para diminuir o alcance da doença, a Secretaria de Saúde pede que o munícipe cuide do seu quintal, evitando deixar expostos objetos que possam reter água e formar criadouros do mosquito.

Para isso, acompanhe as datas de coleta de galhos e entulhos de seu bairro e descarte corretamente seu lixo. A Secretaria de Serviços Municipais (SSM) disponibilizou o calendário no site http://www.mogiguacu.sp.gov.br/sistema/file/doc_banners/Calendario_Coleta_2019_2020_web.pdf.

O morador que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para a realizar o exame de sangue.

Evite se automedicar, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.

CASOS CONFIRMADOS ÁREAS AUTÓCTONE IMPORTADO 01 403 1 02 380 1 03 244 1 04 564 1 05 1.339 3 101 68 MUNICÍPIO 2.998 7 Outros municípios 16 positivos Total geral dos positivos 3021 Aguardando resultado 8 Total de notificações 8.013

Área 1 – Zona Sul e Guaçu Mirim

Área 2 – Centro de Saúde e Hermínio Bueno

Área 3 – Centro Oeste e Centenário

Área 4 – Zona Norte, Ipê II e Ipê Pinheiros

Área 5 – Fantinato I e II, Santa Terezinha, Santa Cecília, UBS Zaniboni e USF Zaniboni II, USF Suécia E USF Chaparral.

Área 101 – Chácara Alvorada, Martinho Prado e Área Rural

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL