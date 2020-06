VIGILÂNCIA SANITÁRIA, GCM E SSM REALIZAM FISCALIZAÇÕES NO COMÉRCIO DE MOGI GUAÇU

As equipes da Vigilância Sanitária, da GCM (Guarda Civil Municipal) e da SSM (Secretaria de Serviços Municipais) foram às ruas para fiscalizar o cumprimento do decreto que fechou o comércio não essencial na quarta-feira, 24.

Durante o período da manhã do dia 24, a equipe da Vigilância foi até as academias do município e não constatou nenhuma irregularidade. Vários pontos foram fiscalizados a partir de denúncias de moradores, mas nenhum estabelecimento foi encontrado desrespeitando o decreto.

No período da noite, a GCM e os fiscais da Vigilância foram até os bares e restaurantes das zonas Sul, Norte e Leste para verificar se cumpriam as ordens de funcionamento das 19h30 às 23h e realizavam apenas o delivery. Um bar foi multado em R$ 1.440 por permitir consumo no local. O responsável pode entrar com recurso.

Já na manhã da quinta-feira, 25, a equipe da vigilância foi até lojas de utilidades verificar se os setores de produtos não alimentícios estavam isolados. Todos os estabelecimentos visitados estavam cumprindo com o decreto.

Caso o morador queira fazer denúncias a respeito do funcionamento do comércio e de aglomerações, este deve ligar na GCM pelo telefone 153. As fiscalizações continuarão enquanto as restrições sanitárias estiverem em vigor.