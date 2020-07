VIGILÂNCIA SANITÁRIA MULTA SUPERMERCADOS POR COMERCIALIZAREM ALIMENTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO

A Vigilância Sanitária de Mogi Guaçu multou dois supermercados, um no Jardim Canaã II e outro na Zona Sul, por estarem comercializando alimentos impróprios para consumo.

Na quarta-feira, 15, um dos estabelecimentos foi multado por vender alimentos sem rotulagem e fora do prazo de validade. No total, 110 quilos de alimento foram apreendidos e encaminhados para descarte no aterro sanitário.