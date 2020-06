Vigilância Sanitária recebe protocolo de reabertura dos shoppings Buriti e Boulevard

A Vigilância Sanitária recebeu na manhã desta terça-feira, dia 2, os protocolos para reabertura dos shoppings Buriti e Boulevard. Os documentos foram elaborados com base nas diretrizes da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) e das secretarias estadual e municipal de Saúde.

No plano apresentado pelo Buriti e Boulevard, o horário de funcionamento sugerido é o das 14h às 18h. A abertura por apenas quatro horas é uma exigência do Plano São Paulo, desenvolvido pelo Governo do Estado, e deverá ser seguida por todos os setores do comércio.

Algumas medidas propostas pela direção dos dois shoppings são o distanciamento de dois metros entre as pessoas, o número limitado de clientes dentro do estabelecimento, a disponibilização de álcool em gel 70% e o uso obrigatório de máscara, tanto por funcionários quanto pelos transeuntes.

Além disso, a praça de alimentação não voltará a funcionar integralmente. Só serão permitidos delivery e retirada no local.

Os documentos serão analisados até quinta-feira, dia 4, pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo COE (Centro de Operações Emergenciais em Saúde Pública) e, se forem aprovados, os comércios adequados as normas poderão reabrir a partir da segunda-feira, 8 de junho.

A reabertura só é possível por conta do Plano São Paulo, apresentado pelo governo estadual no dia 27 de maio. Nele, o Estado é divido em regiões e o plano de reabertura gradual possui cinco fases.

Mogi Guaçu está na fase 2 e nela é permitida a retomada de setores como o imobiliário, de concessionárias, escritórios e serviços em geral. Para cada setor, existe um conjunto de regras específicas que deverão ser seguidas.