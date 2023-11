Vila do Papai Noel ficará aberta ao público até as 22h, a partir desta segunda-feira 27

Crédito Foto: Carlos Bassan

O Bom Velhinho e a Mamãe Noel estarão no local, que fica no Largo do Rosário, para receber os visitantes e tirar fotos27/11/2023 – 16:43

A Casa do Papai e da Mamãe Noel foi dividida em setores como o canto da neve, a fábrica e a cozinha dos ursos

A Vila do Papai Noel ficará aberta ao público, a partir desta segunda-feira, 27 de novembro, das 10h às 22h. Neste período, os visitantes poderão conhecer a casa do Papai Noel e tirar fotos com o Bom Velhinho e a Mamãe Noel. A ação faz parte do Natal Caminhos dos Sonhos, uma realização da Prefeitura de Campinas e da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas).

A Vila do Papai Noel, inaugurada na última sexta-feira, 24 de novembro, tem 400 metros quadrados e conta com sete casas. A principal, onde ficam o Bom Velhinho e a Mamãe Noel, foi dividida em setores como o canto da neve, a fábrica e o do Papai Noel e a cozinha dos ursos.

Natal Caminhos dos Sonhos

Neste ano, a programação do Natal Caminhos dos Sonhos promete agitar Campinas. Estão programadas atividades no Centro e em diversos bairros da cidade, com atrações para todas as idades.

Entre os eventos programados estão o espetáculo na Carreta Encantada, que será apresentado em 12 bairros, a partir de 1º de dezembro; a Parada de Natal, na av. Francisco Glicério, no dia 9; o Musical Estrelas de Natal; o Pedalada de Natal, que deve reunir mil pessoas; o acampamento dos Escoteiros do Brasil, em formato de presépio, também no Largo do Rosário; além da apresentação de corais.

Confira a programação completa no site https://www.natalcaminhosdossonhos.com.br/.

Patrocinadores

O Natal Caminhos dos Sonhos é uma realização da Prefeitura de Campinas e da Acic (Associação Comercial e Industrial de Campinas), com apoio de diversos patrocinadores. São eles: Diamond, AG Antecipa, Sanasa, Black, Caprem Construtora, Construtora Novolar, Gold, EMS, Good Bom, Patriani, Spani Atacadista, Tauste Supermercados, Ceasa, Silver, Passarelli, Cadre Engenharia, Restor, RDZ Empreendimentos, Germânica, Engenharia Metropolitana Ambiental, BDI Real State, GNO Empreendimentos e Construções, Bougainville, Supermercado Savegnago, Incorpi Incorporações Imobiliárias, Terrazul, Parque Alphaville, DBO Engenharia Ambiental, LG Mota Imóveis, Elemar Metal Mecânica e Soluções, Furlan Participações, Eletromídia, Tanks BR & Ágili, Gimma Engenharia e Pirelli.