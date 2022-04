VILA E ESMERALDA DUELAM DE OLHO NA LIDERANÇA DA TUCURENSE

A terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Quarentão será realizada neste domingo, 1º de maio. Três partidas movimentam dois campos da cidade. No Estádio Maria Paula Bueno (Vila Dias), a Vila Dias recebe o Esmeralda a partir das 8h30. Os dois times estão de olho na liderança.

A Vila, com quatro pontos, está a dois da Tucurense e um tropeço da Veterana pode levar a equipe da Zona Leste à ponta. Já em caso de triunfo esmeraldino, a primeira posição pode terminar compartilhada, já que a Esmeralda aparece em terceiro, com três pontos.

Com seis pontos, a Tucurense recebe o Bairro Garcez, a partir das 10h, em jogo de fundo agendado para o Estádio Distrital Angelo Rottoli (Tucurão). O Garcez, com um ponto, é o quinto colocado. Entre ele aparecem os rivais da preliminar do Tucurão. O Idealiza, ainda sem pontos, está na sexta posição e recebe o Santa Cruz, que é o quarto, com dois pontos.

Na segunda rodada, realizada no dia 24, a Tucurense manteve os 100% de aproveitamento ao fazer 2 a 0 sobre o Esmeralda. O camisa 9, Edgar, aos 30 do primeiro tempo e aos 28 da etapa afinal, anotou os dois tentos alvinegros no Campo da Fazenda Esmeralda.

No Tucurão, a Vila Dias conquistou a primeira vitória ao fazer 4 a 2 sobre o Idealiza. Renato Braga, aos 19 e aos 30 do primeiro tempo, foi o artilheiro da partida. Danilo Genuário marcou aos 23 da etapa inicial e Thiago, aos 17 do segundo tempo, sacramentou o triunfo vermelho e branco. Para o Idealiza marcaram Ronaldo, aos 28 do primeiro tempo; e Wellington Freitas, aos 29 do segundo tempo.

Já no Estádio Ismael Polettini (Santa Cruz), tudo igual entre Bairro Garcez e Santa Cruz. Batina, aos 7 do segundo tempo, abriu o placar para o Cruzmaltino, mas José Lopes, aos 30, empatou a partida.