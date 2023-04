Vinicius Duzzi conquista mais 2 pódios na V11 Aldeia Cup

Vinícius Duzzi, piloto mogimiriano de apenas 11 anos de idade, fez história na V11 Aldeia Cup, terceira temporada da competição de kart realizada no domingo, 26 de março, no Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, em Barueri (SP).

Com o apoio da Prefeitura de Mogi Mirim por meio da Secretaria de Esporte, o atleta conseguiu a sua primeira pole position na categoria cadete geral e foi o grande campeão na cadete rookie, com 23 pontos, dois a mais que Renato Pionti, segundo colocado. Na cadete geral, conquistou o pódio ao atingir a quarta posição, com 12 pontos.

A competição contou com a participação de mais de 70 pilotos no total, e a Prefeitura de Mogi Mirim apoiou o jovem piloto com transporte. Esta foi a segunda prova de Vinicius em 2023.

No dia 26 de fevereiro, também em Barueri, ele liderou a tabela da cadete rookie com 23 pontos, empatado com Miguel Custódio, que ficou em segundo lugar. David Borges, com 14, foi o terceiro colocado, enquanto Davi Leite e João Pedro Batista somaram 13 e fecharam o pódio.