VIOLÃO ARTES TRIO APRESENTA NOVO PROJETO EM ITAPIRA-SP

A valsa das flores” nomeia e conduz o concerto do trio que reverencia o Romantismo da música clássica

O projeto Violão Artes Trio tem sido reconhecido como um dos mais importantes trios de violão como instrumento solo da atualidade, possibilitando que o grupo seja referência na ampliação e pesquisa de repertório clássico. Um dos intuitos deste projeto é, de forma didática, aproximar o público da música erudita instrumental, possibilitando que o espectador conheça uma ação complementar para a sua formação cidadã e cultural. Violão Artes Trio é formado pelos violonistas Pedro Cameron, Priscila Giusti e Welton Nadai, e a apresentação acontece na Casa das Artes em Itapira-SP, dia 30/09 às 20h.

Como parte de uma ferramenta de formação educacional, o projeto apresenta o concerto “A valsa das flores” inspirado na famosa composição de Tchaikovski (1840-1893), além de executar outras obras consagradas que compõem o período musical conhecido como Romantismo (predominante no séc. XIX).

O projeto é uma realização do Instituto Lumiarte, do Governo Federal e da Secretaria Especial de Cultura. As apresentações do Violão Artes Trio contam ainda com o apoio da CECAFI – Pisoforte Revestimentos Cerâmicos, Comercial João Afonso, Companhia Metalgraphica Paulista, além das parcerias de Aline Pinton Produções, da Auto Reverse Produção Multimídia, Rede Vinil Produtora, Casa do Ipê Amarelo, de Mary Favoretto Produções e Result Contabilidade.

Serviço

Projeto “A valsa das flores” – Concerto com Violão Artes Trio (Itapira-SP)

Data: 30/09 (sexta-feira)

Horário: 20h

Público: geral

Classificação: livre

Artistas: Welton Nadai, Priscila Giusti e Pedro Cameron

Local: Casa das Artes – Rua Campos Salles, n.º 04 – Centro

Segmento: Música