Violência Doméstica em Estiva Gerbi: Homem Preso em Flagrante

Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para averiguar uma ocorrência de violência doméstica. O incidente envolveu um ex-convivente que ameaçou e agrediu membros de sua antiga família.

Segundo relatos colhidos no local, as vítimas informaram que durante a madrugada, o ex-convivente, identificado como M., compareceu à residência da ex-parceira, D., onde ocorreu uma discussão acalorada. Na manhã seguinte, M. retornou ao local e ameaçou D. novamente. Durante este segundo confronto, o filho de D., interveio para proteger a mãe e foi agredido com uma paulada nas costas pelo agressor.

Diante do relato das vítimas, a equipe policial dirigiu-se ao local onde o agressor poderia estar. M. foi localizado e recebeu voz de prisão. Todos os envolvidos foram conduzidos à delegacia local.

Na delegacia, o escrivão recebeu a ocorrência e entrou em contato com a delegada. Após análise dos fatos e depoimentos, a delegada ratificou o flagrante delito, enquadrando o agressor nos crimes de ameaça e lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha.

O autor, M., permanece à disposição da justiça e aguarda os procedimentos legais. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) é um importante instrumento legal brasileiro destinado a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assegurando proteção às vítimas e rigor na punição dos agressores.

Casos de violência doméstica podem ser denunciados anonimamente através do número 180, a Central de Atendimento à Mulher, ou diretamente nas delegacias de polícia. É fundamental que a sociedade se una para erradicar esse tipo de violência e garantir um ambiente seguro para todas as famílias.