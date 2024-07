Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Filho Ameaça Mãe com Faca

Na noite de 8 de julho, uma ocorrência de violência doméstica mobilizou as forças policiais em Mogi Guaçu. A situação envolveu uma mãe, identificada como C., que foi ameaçada por seu filho, E., com uma faca. A denúncia foi feita via COPOM, destacando a gravidade e a urgência do caso.

Ação Policial

Com apoio do CFP, CGP 1, CGP Operações e da viatura, a equipe deslocou-se rapidamente para o local indicado. Ao chegarem, a senhora C. apontou onde seu filho estava, mas E.J mostrou-se extremamente nervoso e mantinha as mãos escondidas dentro da blusa, sugerindo que poderia estar portando algum objeto perigoso.

Intervenção e Prisão

Com a permissão da genitora e vítima, os policiais adentraram o portão da residência. Nesse momento, E. correu para dentro da casa e se refugiou em um dos quartos. Em uma ação coordenada, a equipe de patrulha realizou uma incursão no local. E. resistiu à abordagem, mas foi contido pelos policiais.

No quarto, os agentes localizaram a faca utilizada para ameaçar C., que foi reconhecida pela vítima. Diante das evidências, E. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária.

Ratificação da Prisão

A delegada de plantão foi informada sobre o ocorrido e ratificou a prisão em flagrante de E, que agora permanece à disposição da justiça.

Repercussão

Este incidente destaca a importância da rápida resposta policial em situações de violência doméstica, garantindo a segurança das vítimas e a devida responsabilização dos agressores.