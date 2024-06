Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Filho Preso Após Ameaçar Mãe Idosa

Na noite de 20 de junho, mais um caso de violência doméstica foi registrado em Mogi Guaçu. A vítima, a Sra. M., de 75 anos, foi agredida em sua própria residência quando seu filho, C. de 42 anos, invadiu sua casa e proferiu ameaças contra ela.

Despachada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a equipe da Viatura I-26141 se dirigiu imediatamente ao local após receber a denúncia. Ao chegar à residência, os policiais entraram em contato com a Sra. M., que relatou o incidente, destacando que já possuía uma medida protetiva contra seu filho devido a episódios anteriores de agressão e ameaças.

O Sr. C., ignorando a ordem judicial, forçou a entrada na casa de sua mãe, aumentando o clima de medo e insegurança que ela já vivenciava. Os policiais, cientes da urgência e gravidade da situação, iniciaram um patrulhamento nas proximidades. Com eficiência, conseguiram localizar e deter o indiciado pouco tempo depois.

No momento da abordagem, os policiais deram voz de prisão a C., que foi imediatamente conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ). Na CPJ, o delegado ratificou a prisão, mantendo o indiciado à disposição da justiça para as devidas providências legais.

Este incidente ressalta a importância das medidas protetivas e da rápida resposta policial em casos de violência doméstica. A Sra. M. encontra-se agora sob proteção, enquanto seu filho enfrentará as consequências legais de suas ações. A comunidade de Mogi Guaçu espera que a justiça seja feita e que a segurança da vítima seja garantida.