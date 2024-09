Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Homem é Preso Após Agressões a Namorada e Cunhada

Na manhã desta quinta-feira, 19 de setembro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica. No local, os policiais encontraram duas mulheres, uma namorada e sua cunhada, aguardando na calçada da residência. Ambas apresentavam lesões visíveis, mas se recusaram a receber atendimento médico.

De acordo com o relato das vítimas, a namorada foi agredida com socos e chutes na região da cabeça, além de ser arremessada ao chão, o que resultou em uma escoriação no joelho direito. A cunhada informou que foi atingida na face com um cabo de vassoura. As duas também relataram ter sido ameaçadas pelo agressor com uma faca.

O homem, identificado como A., foi encontrado em um dos quartos da residência. Ao ser chamado, ele atendeu prontamente à equipe policial. Durante a revista, os policiais localizaram a faca em sua cintura, que foi imediatamente retirada. Apesar de não resistir à abordagem, A. estava emocionalmente alterado.

Após ser informado de seus direitos constitucionais, A. recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde a delegada de plantão ouviu todas as partes envolvidas e ratificou a prisão. O acusado permanece à disposição da Justiça, enquanto as vítimas se deslocaram por meios próprios.