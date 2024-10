Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Homem é Preso em Flagrante Após Ameaçar Companheira com Facão

Na noite de 14 de outubro, a Polícia Militar de Mogi Guaçu foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica, despachada pelo COPOM. Chegando ao local dos fatos, as equipes policiais foram recebidas na rua pela vítima, identificada como R., e uma testemunha. Ambas relataram que o companheiro da vítima, J., teria ameaçado R. com um facão e permanecia dentro da residência.

Durante o contato inicial com as mulheres, J. saiu da casa e foi imediatamente abordado. Ao ser submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em sua posse, tampouco qualquer arma branca. No entanto, a vítima e a testemunha apresentaram áudios nos quais J. proferia ameaças graves contra R., incluindo a intenção de “praticar uma loucura” contra ela.

Diante das provas e relatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante a J., com base no artigo 302 do Código de Processo Penal. O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante delito. O boletim de ocorrência foi registrado, e J. permaneceu à disposição da justiça.

A vítima e a testemunha foram liberadas após prestarem depoimento, enquanto o autor aguarda os desdobramentos legais do caso.