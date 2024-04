Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Idoso de 84 Anos é Vítima do Próprio Neto

Da Redação

No dia 8 de abril, mais um triste episódio de violência doméstica chocou a cidade de Mogi Guaçu. Desta vez, a vítima foi uma idosa de 84 anos, identificada como M.A. F. A., enquanto o agressor foi seu próprio neto, W. M. A., de 48 anos.

A ocorrência foi despachada via COPOM, e as autoridades prontamente responderam, enviando uma equipe. Ao chegarem ao local, constatou-se que se tratava de um caso de violência doméstica, onde a vítima, uma idosa, havia sido agredida pelo seu próprio neto.

Apesar de não apresentar lesões aparentes, M.A. F. A. estava visivelmente abalada. As versões das partes envolvidas foram colhidas, exceto a do agressor, que se encontrava em um estado alterado, agitado e proferindo insultos contra as mulheres presentes no local.

W. M. A. foi então detido e conduzido até a Delegacia da Mulher, onde a ocorrência foi apresentada à escrivã de polícia, que informou o Delegado de Plantão. Foi elaborado o Boletim de Ocorrência, e o agressor ficou à disposição da justiça pela lei de contravenção penal, no seu artigo 21, que versa sobre “praticar vias de fato contra alguém”.

Este triste episódio serve como mais um alerta sobre a gravidade da violência doméstica, que não escolhe idade, gênero ou classe social como vítimas. É essencial que a sociedade e as autoridades estejam atentas e atuantes na prevenção e combate a esse tipo de crime, garantindo o suporte necessário às vítimas e responsabilizando os agressores conforme a lei.