Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Mulher Agredida e Agressora Detido

Da Redação

Foto Divulgação PM

Caso de violência doméstica choca a comunidade e resultado na prisão do agressor

Mais um episódio de violência doméstica na cidade de Mogi Guaçu na noite de 04 de outubro. Uma mulher identificada como DPOV foi agredida, deixando-a gravemente ferida, enquanto sua filha de 9 anos e uma amiga testemunharam a cena . O suspeito foi detido posteriormente pelas autoridades.

O incidente ocorreu no bairro Jardim Fantinato, em Mogi Guaçu. A Polícia Militar foi acionada através do COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) após receber uma chamada relatando violência doméstica. As autoridades se deslocaram imediatamente para o local dos fatos.

Ao chegarem ao local, os policiais resgataram DPOV caído ao chão, inconsciente e com o rosto coberto de sangue. Felizmente, ela apresentou sinais importantes. Além da vítima, estavam presentes a filha, F., de apenas 9 anos, e DEO, amiga do DPOV, que se qualificou como testemunha ocular do ocorrido. RAA, o suposto autor das agressões, não estava mais no local.

Minutos após a chegada da polícia, o DPOV recuperou a consciência, mas estava incapacitado de falar devido à gravidade de seus ferimentos. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), prestou os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Posto de Pronto Atendimento Norte.

Na tentativa de identificar o agressor e tomar medidas para garantir a segurança das testemunhas e da própria vítima, a polícia questionou DEO sobre a existência de alguma fotografia de RAA Uma fotografia do suspeito foi apresentada à polícia, que foi determinada a localizá-lo e levá-lo -lo à justiça.

Em uma ação de patrulhamento, as autoridades conseguiram localizar a R. Embora ele tenha se identificado como Luís, a polícia já estava ciente de sua aparência e, com base nas evidências, deu voz de prisão ao suspeito. RAA foi informado de seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanência em silêncio, e foi encaminhado à Delegacia de Plantão.

Após receber atendimento médico, o DPOV se apresentou à Central de Polícia Judiciária (CPJ), apresentando lesões na lateral esquerda superior da testa, escoriações no braço e lesões no nariz como resultado das agressões sofridas.

No CPJ, o Delegado ratificou a voz de prisão em flagrante delito contra RAA , garantindo que o agressor permaneçasse à disposição da justiça.

Este incidente de violência doméstica destaca a importância de combater esse tipo de crime e reforça a necessidade de proteger as vítimas e responsabilizar os agressores perante a lei.