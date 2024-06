Violência Doméstica em Mogi Guaçu: Pai Agride Filho ao Tentar Defender Mãe Durante Discussão

Na madrugada de 06 de junho, mais uma ocorrência de violência doméstica no município de Mogi Guaçu. A equipe policial foi acionada via COPOM para atender um caso de agressão dentro de uma residência, envolvendo um casal e seu filho adolescente.

Ao chegarem ao local, os policiais entraram em contato com as partes envolvidas: L., de 35 anos, e L.G., de 39 anos. Ambos relataram que uma discussão havia escalado para uma agressão física. O filho do casal, de 15 anos, acordou com o barulho da discussão e, ao perceber que seu pai avançava contra sua mãe, tentou intervir. Nesse momento, o adolescente foi agredido com um soco por seu pai.

Uma consulta ao sistema COPOM revelou a existência de uma medida protetiva em vigor contra L.G., o que agravou a situação. Diante dos fatos, os policiais conduziram todas as partes ao Centro de Polícia Judiciária. No CPJ, o escrivão de polícia recebeu a ocorrência e informou a delegada de plantão.

A versão do adolescente foi registrada na presença de sua mãe. Após ouvir os depoimentos, determinou a confecção do Boletim de Ocorrência por lesão corporal e ameaça. L.G. permaneceu à disposição da justiça, cumprindo as medidas legais cabíveis.

Este incidente ressalta a importância das medidas protetivas e da intervenção rápida das autoridades para garantir a segurança das vítimas de violência doméstica. Casos como este são um lembrete da necessidade contínua de políticas eficazes e suporte às vítimas para prevenir futuros episódios de agressão.