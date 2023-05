VISA aplicou 1.095 doses contra Influenza neste sábado em Artur Nogueira

Prefeitura promoveu ‘Dia D’ para toda população em supermercados e sala de vacina do município

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Unidade de Vigilância em Saúde (VISA) aplicou 1.095 doses de vacina contra a Influenza neste sábado (13) no Espaço Mãe e Filho, e nos supermercados Buona Gente e Pague Menos. A ação integra o ‘Dia D’, que acontece com frequência no município.

De acordo com a responsável técnica pela equipe de enfermagem da VISA, Milena Perin, o objetivo da ação é incentivar e facilitar a aplicação das doses na população. “O Dia D já passou, mas a vacinação continua ocorrendo nas salas para todos os munícipes”, destacou.

OFERTA DE VACINA AMPLIADA

Desde sábado (13), a VISA passou a vacinar toda a população contra a gripe. Ação que antes acontecia somente para os grupos prioritários foi ampliada, e agora atende os munícipes não vacinados a partir dos 6 meses de idade.

As doses estão disponíveis nas seguintes salas de vacinação: USF Blumenau, USF Sacilotto, USF Coração Criança, USF São Vicente, Espaço Mãe e Filho, UBS Terezinha Vicensotti, USF Bom Jardim e USF Lago.